Российские производители продуктов объяснили, почему не будут снижать цены на фоне стабилизации рубля

6 мая. 13:41

В Генеральную прокуратуру поступило письмо с обоснованиями того, почему стабилизация курса рубля не может быть основанием для снижения цен на продукты, пишет ТАСС.

Письмо подписали "Руспродсоюз", "Русбренд", "Рыбный союз", "Союзмолоко", Национальная мясная ассоциация, Масложировой союз России, Национальный союз хлебопечения, Союз производителей соков, воды и напитков и Национальный союз производителей говядины.

Производители сообщают, что курс валют - лишь одним из факторов, определяющих себестоимость и отпускную цену товаров. "Основным же является динамика спроса и предложения, себестоимость производства и планируемая рентабельность для своевременного обслуживания кредитов и накопления средств для инвестиций и развития", - пишут пищевики.

В письме говорится, что долларовые цены на сырье, комплектующие и готовую продукцию в настоящий момент нестабильны, кроме того, в мире наблюдается глобальная продовольственная инфляция.

Также производители сообщили об увеличении стоимости оборотных средств и возросшем кассовом разрыве в связи с 40-дневным сроком оплаты за поставленные товары сетями.

"В этой связи выдвигаемое сетевой торговлей требование снизить отпускные цены производителей в соответствии с курсом доллара/евро противоречит сложившимся экономическим условиям и работе отрасли в условиях санкций. Выполнение этого требования без учета реальной ситуации приведет к дальнейшему ухудшению экономики тысяч предприятий пищевой промышленности вплоть до банкротств", - говорится в письме.