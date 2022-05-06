В Казахстане назвали число участников референдума по конституции

6 мая. 13:25

Замглавы Центральной комиссии референдума Константин Петров заявили, что в референдуме по конституционным поправкам в Казахстане примут участие 11,6 млн человек.

По его словам, списки граждан, у которых есть право участвовать в референдуме, составляются акиматами на основании их регистрации по месту жительства на территории конкретного участка для голосования.

"По состоянию на 1 апреля в реестр избирателей включено 11 695 439 граждан. Уже сегодня имеется основа для составления списка граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме. В который нужно внести точечные корректировки, связанные с динамикой миграции граждан за апрель-май и учетом поданных гражданами заявлений", - приводит слова Петрова Sputnik Казахстан.

Он подчеркнул, что под местом жительства понимается место постоянной регистрации. Граждан с временной регистрацией включат в списки только на основании поданного ими заявления.