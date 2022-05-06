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Все 75 туристов, запросившие помощь, эвакуированы на Кубани

Все 75 туристов, запросившие помощь, эвакуированы на Кубани

Спасатели успешно эвакуировали группу из 75 туристов, попросивших о помощи в связи с подъемом уровня реки в Мостовском районе Краснодарского края.

"Все 75 туристов эвакуированы на туристическую базу. После чего их перевезут в Армавир для дальнейшего убытия к местам проживания", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Напомним, в составе группы 60 детей из Москвы и Санкт-Петербурга. Ранее туристы запросили помощь в связи с ухудшением погоды.

В настоящее время людей перевозят из станицы Баракаевской в пункт временного размещения в ДК станицы Губской, где есть врачи и горячее питание.

Туристы, не зарегистрировав маршрут и не оповестив соответствующие службы, выдвинулись в поход по окрестностям Мостовского района, где их настигла непогода, начался дождь со снегом.

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