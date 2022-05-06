Грузия ответила на все вопросы ЕС

6 мая. 14:30

Грузия раньше срока завершила работу над второй частью опросника для получения статуса страны-кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Илья Дарчиашвили.

"Указанный документ нужно подготовить лишь в технической части, и Грузия планирует передать Еврокомиссии последнюю часть опросника к 10 мая", – цитирует его "Sputnik Грузия".

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что вторая часть опросника была более технического, секторального характера, для подготовки которой были приложены огромные усилия. "Как вам известно, МИД выполнял координирующую функцию в этом процессе, и через несколько дней мы завершим техническую часть – обработку документа, и передадим указанный документ Еврокомиссии", – пояснил Дарчиашвили.

Первая часть опросника состояла из 369 вопросов, а вторая – из 2,3 тыс.

После получения заполненного опросника Еврокомиссия приступит к подготовке собственного оценочного отчета, который будет представлен в Совет Евросоюза. Решение по возможному вступлению Грузии в ЕС ожидается к концу июня 2022 года.

Напомним, Грузия получила опросник для получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС в апреле. Анкета включает вопросы по политическим и экономическим критериям, а на предоставление ответов отводится около месяца.