Шольц примет Макрона в Берлине 9 мая

6 мая. 13:04

Канцлер Германии Олаф Шольц встретится 9 мая в Берлине с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.

"Вечером в понедельник канцлер с военными почестями примет президента Франции Эммануэля Макрона с его первым визитом после переизбрания", - цитирует Хоффман РИА Новости.

Она отметила, что главы государств обсудят сотрудничество в рамках ЕС, а также ситуацию вокруг Украины и ее последствия для Европы. По итогам переговоров состоится совместная пресс-конференция.