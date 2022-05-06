В марте 75% россиян получили отказ по заявке на кредит

6 мая. 12:57

Российские банки в марте отказали большинству граждан, желающих получить потребкредит, пишет РБК.

Согласно статистике бюро кредитных историй "Эквифакс", в марте уровни одобрения кредитных заявок в российских банках откатились к минимумам 2014 года и составили 25%, что ниже февральских показателей на 18 п.п. В марте банки отказали 75% желающих взять кредит россиян. К маю ситуация улучшилась, однако теперь заявки одобряются с осторожностью.

По данным "Эквифакс", особенно жесткой стала политика банков в сегментах необеспеченного кредитования.

В марте банки одобрили только 20% заявок на кредитные карты, 17% заявок на POS-кредиты (ссуды на покупку товаров), 32% заявок по автокредитам.

При этом ситуация с одобрением ипотеке почти не изменилась - одобрено 59% заявок.

Уровень одобрения кредитных заявок был выше даже весной 2020 года, отмечает гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин. В этом году политика банков ужесточилась, они изменили тактику и автоматически отсекали целые "пласты" клиентов, пояснил эксперт.