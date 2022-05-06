Ветераны Великой Отечественной войны в Грузии получат по 1 тыс лари

6 мая. 12:56

В Тбилиси в преддверии празднования Дня Победы увеличили финансовую помощь ветеранам Второй мировой войны до 1 тыс лари (примерно $330). Такое решение было принято на заседании городской мэрии.

Таким образом, к ранее полученным 600 лари (около $200) ветеранам дополнительно зачислили еще по 400 лари (около $130).

Помимо этого, Служба здравоохранения и социальных услуг мэрии Тбилиси в рамках программы помощи ветеранам войны перечислила супругам ветеранов Второй мировой войны по 500 лари (примерно $165) вместо 300 ($100), передает "Sputnik Грузия".

По данным Союза ветеранов, в Грузии в настоящее время проживает 172 ветерана ВОВ, 131 из которых - в Тбилиси.