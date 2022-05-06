В результате пожара во Владикавказе пострадали два человека

6 мая. 12:50

Врачи оказывают помощь двум пострадавшим во время возгорания на рынке "Викалина" во Владикавказе, сообщает пресс-служба Минздрава Северной Осетии.

"На месте дежурит три бригады скорой помощи. Дополнительных сил на данный момент не требуется. Двоим пострадавшим помощь оказывается на месте", - сказано в сообщении.

Напомним, в одном из ангаров на рынке "Викалина" во Владикавказе вспыхнул пожар. Позже огонь распространился на три вещевых ангара. В 10:35 по московскому времени была объявлена локализация на площади 4,5 тыс кв м.