Телефонного террориста осудили в Петропавловске

6 мая. 12:46

Суд в Петропавловске вынес приговор телефонному террористу, который "заминировал" жилой многоэтажный дом, сообщает пресс-служба суда.

Подсудимый обвинялся по статье 273 УК РК ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

Было установлено, что 9 января 2022 года мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, зашел в аптеку и попросил фармацевта сообщить полиции о минировании дома и нахождении в квартире бомбы. Своими действиями он причинил ущерб департаменту КНБ РК по СКО, службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО, департаменту полиции СКО и управлению полиции Петропавловска, областному центру скорой медицинской помощи", - сказано в сообщении.

Подсудимый вину не признал, заявив, что знакомый ввел его в заблуждение, и слова "все взорвать" воспринял всерьез. Но доводы мужчины не подтвердились и были опровергнуты свидетелями.

"С учетом характера и степени общественной опасности, данных, характеризующих личность подсудимого, его первой судимости, суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности", - добавили в пресс-службе.