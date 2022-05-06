Оппозиция начала шествие в центре Еревана

6 мая. 12:30

В центре Ереване началось оппозиционное шествие. Протестующие стартовали с площади Франции и в настоящее время направляются в сторону парка Победу. При этом детали маршрута не разглашаются в целях конспирации.

Согласно предварительным данным, в марше участвуют около 1 тыс человек. Милиция сопровождает сторонников оппозиции, но не препятствует им, передает РИА Новости.

Напомним, с 25 апреля в Армении проходят масштабные акции протеста против политики премьер-министра Никола Пашиняна, в которых участвуют сторонники блок бывшего президента страны Роберта Кочаряна "Армения", Республиканская партия Сержа Саргсяна, а также партии "Дашнакцутюн" и "Родина". Они считают, что политика премьера грозит Армении потерей государственности.