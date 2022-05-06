Россия определилась со списком товаров для параллельного импорта

6 мая. 12:22

Перечень товаров для параллельного импорта опубликован в пятницу на портале правовой информации. В список вошли более 50 категорий. Приказ Минпромторга вступает в силу 7 мая.

В перечень вошли одежда и обувь, растения, ткани, парфюмерия и косметические средства (за исключением некоторых распространенных в России брендов), фармацевтическая продукция O.B. и Carefree, автозапчасти, техника брендов Apple, Samsung, Asus, HP, GoPro, Panasonic, Nokia, Sony, Intel, Dell, LG, Toshiba, игровые приставки XBox, PlayStation, Nintendo, бытовая техника брендов Electrolux, Miele, Siemens, Dyson, Philips, автомобили марок GM, Chevrolet, Renault, Tesla, Mitsubishi, Honda, Nissan, оборудование для различных отраслей, включая добычу полезных ископаемых, электроэнергетику, железнодорожный и судоходный транспорт, сельское хозяйство, кино- и фотооборудование.

Отметим, что параллельный импорт предполагает легализацию ввоза в страну товаров брендов из других стран без разрешения правообладателя. При параллельном импорте продукция поступает альтернативными способами, а не через дистрибутора.