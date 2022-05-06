В Еврокомиссии признали, что согласование отказа от российской нефти требует время

6 мая. 12:17

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила на мероприятии издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, что согласование эмбарго на российскую нефть может потребовать больше времени.

"Это сложно, но это можно сделать, поработав. Я уверена, что мы примем этот пакет (санкций - прим. ред)", - сказала она.



По словам Урсулы фон дер Ляйен, если для этого потребуется дополнительно пару дней, то это продлится эти пару дней. "Но в итоге мы примем его. Мы движемся в правильном направлении", - цитирует ее РИА Новости.



Ранее сообщилось, что шестой пакет санкций будет включать поэтапный отказ российской нефти, отключение от SWIFT Сбербанка и нескольких крупных российских банков, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов и индивидуальные санкции.