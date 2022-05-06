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Россиян предупредили о риске повторного заражения коронавирусом

Россиян предупредили о риске повторного заражения коронавирусом

Со временем иммунитет в коронавирусу снижается, растет риск повторного заражения, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, пишет РИА Новости.

"Иммунитет к вирусу не вечен, он постепенно ослабевает, и риск повторного инфицирования растет, и по этой причине роста заболеваемости в будущем исключать нельзя", - объяснил эпидемиолог.

Хафизов добавил, что вирус постоянно мутирует, его варианты периодически сменяют друг друга. При этом вирус не становится менее опасным после мутации, подчеркнул специалист.

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