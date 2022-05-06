Александр Артамонов: "После неудачи с Францией Армения поворачивает в сторону США"

На этой неделе с пятидневным рабочим визитом США посетил глава МИД Армении Арарат Мирзоян – ближайший соратник премьер-министра Никола Пашиняна. В Вашингтоне Мирзоян провел переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном, подписал меморандум об армяно-американском сотрудничестве в ядерной энергетике и встретился с руководителями структур-организаторов "цветных революций" USAID и NDI. О том, как эти политико-дипломатические контакты Еревана с Вашингтоном выглядит с точки зрения России, "Вестник Кавказа" побеседовал с военным обозревателем медиахолдинга "Правда.ру", ведущим программы "Контрольный выстрел" Александром Артамоновым.

- Александр Германович, как стоит оценивать подобную активность российского союзника, ищущего сотрудничества с США в наши дни?

- С точки зрения России, американо-армянская инициатива представляется, как минимум, сомнительной по ряду причин. Во-первых, обращают на себя внимание уже сами рамки визита Арарата Мирзояна в Вашингтон – он охарактеризован как часть армяно-американского стратегического диалога. Но когда мы говорим о стратегическом диалоге, фактически, мы имеем в виду работу, связанную с обороной, разведкой и силовым блоком. Именно эти смыслы содержатся в слове "стратегия". То есть создается впечатление, что Ереван подает сигнал Москве: если Россия не намерена выполнять какие-то желания Армении, Армения всегда может переметнуться на сторону США. Такая политика представляется и неуклюжей, и непродуманной и несостоятельной.

- Как вы оцениваете подписанные Мирзояном в ходе этого визита документы?

- Эти документы носят весьма странный характер – и меморандум о сотрудничестве в сфере гражданской и ядерной энергетики, и соглашения о реформах по антикоррупции и в области юрисдикции. Более всего интересен именно меморандум. В сфере гражданской и ядерной энергетики у Армении есть только один объект – всем известная Мецаморская АЭС в 40 км от Еревана. Это два энергоблока класса ВВЭР-440 (водо-водяные энергетические реакторы мощностью 440 МВт), второй блок был модернизирован всего год с небольшим назад.

Здесь важно, что модернизация по контракту 2015 года была проведена АО "Русатом Сервис", входящим в корпорацию "Росатом", сам реактор производится в Подольске, а его ТВЭЛ – в Энергостали. Технологии АЭС устроены так, что заменить одного поставщика на другого, в данном случае российского на американского, физически невозможно, поскольку каждая станция работает только на произведенном специально для нее сырье и оборудовании.

Уже есть печальный попытки такой замены, когда американская ядерная корпорация Westinghouse попыталась обновить произведенные в России реакторы Запорожской АЭС под свои технологии. МАГАТЭ отказалось сертифицировать модернизированные реакторы, потому что у Westinghouse получилось нечто непонятное – и не российские реакторы но и не американские реакторы. В агентстве установили, что в таком виде их эксплуатация представляет потенциальную опасность и угрозу, поскольку каждый реактор работает на особом топливе, которое нельзя менять.

Если Армения решила перейти в техобслуживании своей АЭС, производящей около 40% электроэнергии в стране, на другого поставщика услуг, то совершенно неясно, зачем ей это делать. И дело тут не только в том, что Westinghouse, хотя и сильная корпорация, но слабее "Росатома" и французской Areva, поскольку американцы не играют значительной роли в этой области технологий. Дело в том, что Westinghouse попросту не может производить сырье для реактора Мецаморской АЭС. Кроме того, второй блок уже модернизирован, обновлять его пока не требуется. Поэтому подписание меморандума о сотрудничестве в сфере гражданской и ядерной энергетики – это совершенно непонятное событие с практической точки зрения.

- Как в таком случае стоит рассматривать этот документ?

- Характерно, что, когда американские журналисты задали вопрос о меморандуме, попросив уточнить, в чем конкретно будет заключаться сотрудничество в сфере ядерной энергетики, Мирзоян ушел от ответа, сказав, что это пока общий рамочный документ. Поэтому я и говорю о неуклюжей политике Еревана, пытающегося как-то повлиять на Москву и чего-то добиться от российских властей. Заключение такого меморандума с США выглядит не очень умно, а также имеет и другой уровень прочтения.

В эти же дни министр обороны Армении Сурен Папикян принимал делегацию Национальной гвардии американского штата Канзас, речь шла о сотрудничестве в правоохранительной сфере. Это уже больше похоже на истинный замысел текущих активных контактов Еревана с США, чем рамочные документы по ядерной энергетике, но тем не менее он покоится на непонятной платформе.

- Почему армянская политика выглядит непонятной, как вы говорите?

- Дело в том, что я понимаю политику Азербайджана, у которого поставки вооружений диверсифицированы. Азербайджан использует прорывную схему поставок оружия, приобретая его в нескольких странах. Однако у Армении этого нет. На сегодня у Еревана нет каких-либо военных технологий, которые были бы как-то связаны с американскими поставщиками. Поэтому я и говорю об отсутствии логики в действиях Еревана: ничем особенным американцы поделиться с армянами не могут.

Армения в свое время декларировала желание создать завод по производству беспилотников, но никакой элементарной базы и знаний в этой области у армянской военной промышленности нет. Поэтому можно только предполагать, что на неких тайных переговорах Ереван запрашивает у Вашингтона создание производства беспилотников с нуля – поскольку в данной сфере ни Азербайджан, ни Россия делиться технологиями с Арменией не будут.

- То есть за дипломатическими переговорами и гражданскими документами на самом деле скрыты военные интересы Армении по вооружению армии?

- Да. Никаких гражданских причин для сотрудничества с США здесь нет. Армения известна откровенно неудачными попытками поисков партнеров ради разворота ситуации на Южном Кавказе в свою сторону. Им не удалось ничего сделать с французами, скорее, французы пострадали от переговоров с Ереваном и теперь ищут контакты с Азербайджаном. Им ничего не удалось сделать с Россией, несмотря на некоторые опасные провокации. А сейчас, фактически, Армения поворачивает в сторону США. США как мировая держава, естественно, всегда готова ответить согласием на любые переговоры, но результатом этих переговоров, скорее всего, будет полный ноль.