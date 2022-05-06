В России мигрант пытался примкнуть к боевикам

6 мая. 12:01

Сотрудники ФСБ задержали в Омской области гражданина одного из государств Центральный Азии, который собирался примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Катиба Таухид валь-Джихад" в Сирии, сообщила официальный представитель УФСБ РФ по региону Ирина Руснак.

По ее данным, мигрант общался с одним из террористов, читал специальную литературу о правилах обращения со взрывчатками и собирался покинуть страну для участие в террористической деятельности на территории Сирии.

В отношении боевика возбуждено уголовное дело по статье 205 ("Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности") УК РФ.