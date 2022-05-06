В МИД России оценили текущее состояние переговоров с Украиной

6 мая. 11:59

В министерстве иностранных дел России дали оценку текущему состоянию мирных переговоров между РФ и Украиной.

"Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации", - сказал заместитель директора Департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев.

Он также обратил внимание на то, что Москва не будет уклоняться от обсуждения причин мирового продовольственного кризиса. Замглавы Департамента информации и печати добавил, что РФ намерена добросовестно выполнять свои обязательства по контрактам в продовольственной сфере.