В одном из округов Ставрополья затопило несколько улиц

6 мая. 11:52

В Изобильненском округе Ставропольского края из-за обильных дождей затопило пять улиц - Железнодорожную, Есенина, Комсомольску, Линейную и Новую.

Как отметил глава округа Владимир Козлов, подобного не было несколько лет. В настоящее время на месте работают коммунальные службы. "Все службы по заявкам оперативно отрабатывают, откачивают воду во дворах. На данный момент мы закупаем новую мотопомпу для откачки воды, считаю, что это поможет быстрее оказывать помощь нашим людям", - цитирует его "Победа26".

Козлов также отметил, что лично держит на контроле ситуацию.