Президент Казахстана заявил о необходимости быть готовыми к защите суверенитета

6 мая. 11:39

Казахстану необходимо быть готовым к защите суверенитета и территориальной целостности. Такое заявление сделал президент республики Касым-Жомарт Токаев на церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, а также классных чинов.

"В условиях геополитической нестабильности, новых вызовов и угроз мы должны быть готовы отстаивать свои национальные интересы, защищать суверенитет и территориальную целостность государства", - сказал он, подчеркнув, что укрепление оборонного потенциала всегда будет важнейшим приоритетом Казахстана.

Он также обратил внимание на то, что современная и хорошо оснащенная армия - это надежный оплот казахстанской государственности.

Помимо этого, Токаев напомнил, что в годы Великой Отечественной войны около 500 уроженцев Казахстана стали Героями Советского Союза, однако по разным причинам подвиги многих казахстанцев-фронтовиков не были оценены, передает ТАСС.