Стало известно, как в Узбекистане будут защищать культурное наследие страны

6 мая. 11:38

Горячую линию по охране объектов культурного наследия запустили в Узбекистане, сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия республики.

Ведомство запустило линию совместно с действующим при нем Агентством культурного наследия.

Как заявили в министерстве, при любых противозаконных действиях или угрозах по отношению любого мемориала, гражданам и гостям Узбекистана необходимо позвонить по телефону + (71) 200 01 18.

В ведомстве подчеркнули, что сохранение культурного наследия – долг каждого жителя республики.