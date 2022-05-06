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Стало известно, как в Узбекистане будут защищать культурное наследие страны

Стало известно, как в Узбекистане будут защищать культурное наследие страны

Горячую линию по охране объектов культурного наследия запустили в Узбекистане, сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия республики.

Ведомство запустило линию совместно с действующим при нем Агентством культурного наследия.

Как заявили в министерстве, при любых противозаконных действиях или угрозах по отношению любого мемориала, гражданам и гостям Узбекистана необходимо позвонить по телефону + (71) 200 01 18.

В ведомстве подчеркнули, что сохранение культурного наследия – долг каждого жителя республики.

 

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