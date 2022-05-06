В Европарламенте призвали добиться нулевой энергозависимости ЕС от России

6 мая. 11:35

Евросоюзу необходимо добиваться нулевой энергетической зависимости от России, заявила председатель Европейского парламента Роберта Метсола в интервью миланской газете Corriere della Sera.

"Санкции всегда трудно принимать. То, что мы сделали до сих пор, не имеет прецедентов. Европейский парламент первым заявил о том, что мы должны добиться нулевой энергетической зависимости от России. В каждой стране - своя реальность, некоторые более зависимы, чем другие. Но нулевая зависимость должна быть приоритетной целью, поскольку Москва слишком долго эксплуатировала потенциальные разногласия между нами", - сказала глава ЕП.

Метсола добавила, что считает поставки тяжелого оружия на Украину справедливыми и поддерживает вступление Украины в Евросоюз. По ее словам, "страна, где 97% хотят вступления в ЕС и ведут войну с этой мечтой в голове, не может быть отвергнута и должна иметь возможность двигаться вперед шаг за шагом".