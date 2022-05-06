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Казахский посол в Египте удалил провокационный пост

Казахский посол в Египте удалил провокационный пост

Со страницы посла Казахстана в Египте Кайрата Лама Шарифа в социальной сети пропал пост, повлекший выговор президента Касым-Жомарта Токаева.

Ранее дипломат опубликовал текст, в котором предложил "избавиться от спорных названий времен СССР и Российской империи", вернуть столице название Астана, а Казахстан переименовать в Казахское государство. В пятницу Токаев объявил Шарифу выговор за нарушение этики госслужащих.

Сейчас на странице посла в соцсети публикации нет, следовательно, дипломат удалил запись либо ограничил к ней доступ.

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