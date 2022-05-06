В России выявили 5,5 тыс новых случаев коронавируса

6 мая. 11:13

За минувшие сутки в России выявили 5 541 новый случай заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 526, в Петербурге - 364, в Подмосковье - 195. В Краснодарском крае - 211, в Ставропольском крае - 87, в Крыму - 55, в Дагестане - 8, в Кабардино-Балкарии - 15, в Адыгее - 12, в Карачаево-Черкесии - 7, в Чечне - 1, в Ингушетии - 8, в Северной Осетии - 5.

Общее число инфицированных в России достигло 18 216 719.

Госпитализированы за сутки 2 845 человек. Выздоровели – 9 408 пациентов, за все время - 17 588 067.

Умерли за сутки 136 человек, с начала пандемии - 376 696.