На Кубани группа туристов с 60 детьми запросила помощь спасателей

6 мая. 11:06

Туристическая группа из 75 человек, в составе которой 60 несовершеннолетних, запросила помощь из-за ухудшения погоды в Мостовском районе, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.

"08.50 06.05.2022 от оперативного дежурного ЕДДС Мостовского района поступило сообщение о том, что незарегистрированная туристская группа, следовавшая по маршруту ст. Кизинка – ст. Баракаевская в количестве 75 человек, в том числе 60 детей, обратилась за помощью в связи с ухудшением погодных условий. На место направленны службы экстренного реагирования", - информирует пресс-служба.

Туристы расположились недалеко от ст. Баракаевская, на берегу реки Губса, основная часть группы - дети 5-18 лет.

Для эвакуации туристов к месту происшествия выехали три школьных автобуса, три автомобиля УАЗ высокой проходимости и автомобиль "Урал".

К спасательным работам привлечены силы отрядов "Кубань-Спас", "Казак-Спас" и волонтеры Губского сельского поселения.

Пункт временного размещения на 100 человек будет развернут в доме культуры Губского сельского поселения, агрофирма "Губская" организует горячее питание для спасенных туристов.

В районе происшествия в настоящее время 10 градусов тепла, слабый дождь со снегом, ветер северо-восточный 3 м/с.

Сведения о пострадавших не поступали.