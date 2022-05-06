Синоптики предупреждают жителей Узбекистана о ливнях

6 мая. 10:43

Предстоящие выходные начнутся с жары, затем ожидаются сильные ливневые дожди, сообщает Узгидромет.

В пятницу в республике температура воздуха составит 24-29 градусов тепла, по северу Каракалпакстана и областям Ферганской долины местами возможен кратковременный дождь.

В субботу и воскресенье по большей части территории республики ожидается сухая и очень теплая погода, в воскресенье воздух прогреется до плюс 30-35. По Каракалпакстану и Хорезмской области местами возможен кратковременный дождь, гроза.

Новая неделя начнется с дождей, влажная воздушная масса охватит всю территорию Узбекистана, 9 мая кратковременные грозовые дожди ожидаются по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областям, 10 мая сильные ливни прогнозируются по большей части территории республики. Обильные осадки приведут к понижению температуры воздуха 10 мая до 23-28 градусов.