Бывший наставник "Анжи" возглавил сборную Казахстана

6 мая. 10:29

Российский специалист Магомед Адиев стал новым главным тренером сборной Казахстана по футболу, сообщает пресс-служба федерации футбола республики.

Кандидатуру утвердили решением Исполкома КФФ.

В качестве игрока Адиев выступал за "Анжи", ЦСКА, "Спартак", "Терек" и казахстанский Женис". Тренерскую карьеру начал в 2010 году, работая в качестве тренера в таких клубах как "Ахмат", "Анжи", "Чайка".

В прошлом году он стал наставником карагандинского "Шахтера", который дошел до раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА, а также стал финалистом Кубка Казахстана.