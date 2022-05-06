В Краснодаре 6 мая случится масштабное отключение воды

6 мая. 10:12

Жители Краснодара останутся без воды с 22.00 6 мая до 14.00 7 мая.

Отключение водоснабжения в городе связано с заключительным этапом работ по замене участка самого крупного канализационного коллектора города и обеспечением бесперебойного водоотведения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Отключение не коснется следующих объектов: Краевая клиническая больница на улице 1 Мая, Больница скорой медицинской помощи на улице им. 40-летия Победы, Детская инфекционная больница на Красных Партизан, Перинатальный центр на Захарова, Городская клиническая больница на Зиповской, Клинический онкологический диспансер на Димитрова.

Также водоснабжение не планируется отключать в поселках Водники, Индустриальном, Дивном, Дружелюбном и Лазурном.

В Юбилейном микрорайоне воду временно включат утром в субботу - с 06.00 до 08.00, затем отключение продлится.