В российском футбольном чемпионате появится клуб из Абхазии

6 мая. 10:02

Замминистра спорта РФ Одес Байсултанов провел встречу с главой Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорту Джемалом Губазом.

В ходе общения представители ведомств заговорили о возможном включении абхазских клубов в состав участников ФНЛ-2 зоны "Юг" с сезона-2022/23. Байсултанов и Губаз обсудили сотрудничество Сочи и Абхазии в сфере футбола и договорились укреплять дальнейшее сотрудничество в сфере спорта между Россией и Абхазией.

Как передает "Матч ТВ", новичок ФНЛ-2 из Абхазии будет базироваться в Сочи, а домашние игры проводить в Сухуме. Вопрос с названием клуба решается.