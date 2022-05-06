Антонов: Россия не угрожает США и их союзникам в Европе

6 мая. 10:00

Москве не угрожает Вашингтону и его европейским союзникам, а прилагает все усилия, чтобы предотвратить эскалацию кризиса на Украине, говорится в статье посла России в США Анатолия Антонова "Ядерная политика России: факты и фейки" для журнала Newsweek. Перевод статьи опубликован пресс-службой российского посольства.

"Наша страна не угрожает США и их европейским союзникам, а наоборот предпринимает все усилия для предотвращения эскалации украинского кризиса", - сообщил Антонов, добавив, что Москва вынуждена "предупреждать о возникающих рисках, связанных с вмешательством натовских государств в российскую специальную военную операцию".

По мнению Антонова, "нынешнее поколение натовских политиков явно не воспринимает ядерную угрозу всерьез". Посол приводит цитату из записной книжки маршала Родиона Малиновского, министра обороны СССР в 1957-1967 годах. "Как воздух необходима нам сейчас военная интеллигенция. Не просто высокообразованные офицеры, но люди, усвоившие высокую культуру ума и сердца, гуманистическое мировоззрение. Современное оружие огромной истребительной силы нельзя доверить человеку, у которого всего лишь умелые, твердые руки. Нужна трезвая, способная предвидеть последствия голова и способное чувствовать сердце - то есть могучий нравственный инстинкт", - писал Малиновский.

Также российский посол напомнил высказывание президента США Джона Кеннеди после Карибского кризиса по поводу отношений с СССР. "Если мы не можем покончить сейчас со всеми нашими разногласиями, то, по крайней мере, можем помочь сделать мир безопасным для разнообразия. Ибо в конечном счете самым основным связующим звеном для нас является то, что все мы живем на этой маленькой планете. Мы все дышим одним воздухом. Всех нас заботит будущее наших детей. И все мы смертны", - говорил Кеннеди, пишет Антонов.

Россия никогда не отказывалась от усилий "по достижению договоренностей, которые будут гарантировать неразвязывание катастрофического противостояния". "Именно наша страна в последние годы настойчиво предлагала американским коллегам подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана. В итоге нам удалось добиться, чтобы этот принцип был зафиксирован в российско-американском заявлении по результатам встречи в верхах в Женеве 16 июня 2021 года. Аналогичный документ был принят в формате "ядерной пятерки" 3 января этого года", - отметил дипломат.