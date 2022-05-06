Токаев отчитал дипломата, предложившего переименовать Казахстан и его столицу

6 мая. 9:50

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор послу в Египте Кайрату Лама Шарифу за нарушение этики госслужащих, сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Касым-Жомарт Токаев за несоблюдение требований п.9 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан объявил выговор чрезвычайному и полномочному послу в Арабской Республике Египет Кайрату Каирбекулы Лама Шарифу", - сказано в сообщении.

Дипломат опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей пост, в котором предложил "избавиться от спорных названий времен СССР и колониальной России" и вернуть столице название Астана. Также он предлагал переименовать Казахстан в Казахское Государство.