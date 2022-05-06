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Эмбарго на поставки газа из России является красной линией для Австрии

Эмбарго на поставки газа из России является красной линией для Австрии

Министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбек заявила, что стран по-прежнему выступает против введения эмбарго на поставки российского газа, эта мера является красной линией для Австрии.

"Газовое эмбарго - это четкая красная линия для Австрии", - подчеркнула она в опубликованном в пятницу интервью медиагруппе Funke.

Шрамбек добавила, что нельзя посылать соответствующие сигналы, если не можешь с ними справиться. "И ни мы, ни Германия не сможем это выдержать", - отметила она. "Со стороны Австрии, а также со стороны Германии - однозначное "нет", поскольку эмбарго принесло бы больше вреда, чем пользы", - заключила министр.

Она напомнила, что ЕС может использовать фрекинг для добычи газа. "Существуют методы добычи сланцевого газа экологически безопасным способом. Мы не должны закрывать глаза и обосновывать технологическим состоянием 20-летней давности", - уверена Шрамбек.

Также, считает австрийский министр, Европе необходимы новые партнерские отношения, например с Саудовской Аравией в области развития солнечной энергетики и водорода.

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