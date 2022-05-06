Байден: американцы – нация иммигрантов

6 мая. 9:36

Президент США Джо Байден, выступая на приеме в Белом доме в честь празднования дня американо-мексиканской дружбы 5 мая, заявил, что Штаты состоят из иммигрантов.

"Мы - нация иммигрантов. Мы говорим это, но люди ведут себя так, будто не верят в это. И в этом наша сила", - приводит слова американского лидера "Известия".

Также перед выступлением Байдена одна из женщин выкрикнула: "Мы тебя любим, Джо", на что президент ответил, что хоть какая-то женщина в зале любит его. В зале присутствовала и первая леди Джилл Байден. Позже президент, перечисляя профессии собравшихся, пошутил о симпатии к супруге.

"Я сплю с учительницей каждую ночь. С той же самой. Если бы мне не нравились учителя, я бы спал один", - сказал он.

Стоит добавить, что Джилл Байден является преподавателем в колледже.