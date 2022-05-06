Поток туристов из России в Грузию вырос на 480% с начала года

6 мая. 9:26

В январе-апреле 2022 года Грузию посетили 105,3 тыс россиян, это на 483,3% больше, чем за первые четыре месяца 2021 года. При этом турпоток из России еще далек от допандемийного - в этом году он на 71,3% меньше, чем в начале 2019 года, следует из сообщения на сайте Национальной администрации туризма Грузии.

За первые четыре месяца года Грузию посетили 820,8 тыс международных путешественников, что на 272,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, однако на 63,8% меньше, чем в 2019 году.

Наибольшее число визитов в Грузию с начала года совершили граждане Турции - 139,7 тыс, на 94,6% больше, чем в 2021 году. Следом идет Россия - 105,3 тыс визитов, на третьем месте - Армения, 91,2 тыс.

Большинство туристов (54,6%) приезжают в Грузию через сухопутные границы.