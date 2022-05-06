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Трое граждан Киргизии погибли при обстреле со стороны узбекских пограничников

Трое граждан Киргизии погибли при обстреле со стороны узбекских пограничников

Пограничники Узбекистана застрелили трех граждан Киргизии, Ташкент и Бишкек намерены обсудить инцидент в ходе переговоров, сообщает пресс-служба киргизской погранслужбы.

"На киргизско-узбекском участке государственной границы в местности Добо-Коргон сельской управы Актам Ала-Букинского района Джалал-Абадской области Киргизии пограничники пограничных войск СГБ Узбекистана применили оружие в отношении трех киргизских граждан. В результате чего граждане 1974, 1998 и 2000 годов рождения были ранены и доставлены в районную больницу, где, не приходя в сознание, скончались от полученных пулевых ранений", - сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что с целью выяснения обстоятельств инцидента пограничный представитель Киргизии по Ала-Букинскому направлению незамедлительно провел встречу с узбекским коллегой по Янги-Курганскому направлению. Стороны договорились встретиться 6 мая по итогам служебных расследований.

По факту случившегося также оповещены взаимодействующие органы, начаты следственные мероприятия.

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