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Алина Кабаева может попасть под санкции ЕС

Алина Кабаева может попасть под санкции ЕС

Евросоюз выступает за введение санкций в отношении российской олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой. Об этом сообщает Bloomberg. 

Агентство отмечает, что санкционный список предстоит одобрить европейским правительствам, а до этого времени он может быть изменен, передает ТАСС.

Ожидается, что шестой пакет санкций против России будет обсуждаться послами ЕС 6 мая.

Напомним, Алина Кабаева с сентября 2014 года является председателем совета директоров медиахолдинга "Национальная Медиа Группа", которая владеет долями во многих российских СМИ. 

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