Байден и Шольц обсудили меры против России

6 мая. 4:30

В четверг состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Стороны поговорили о ситуации на Украине, в первую очередь уделив внимание гуманитарным вопросам. Также в ходе беседы обсуждались вопросы военной и гуманитарной помощи Украине, а также меры против России.

"Президент (Джо Байден – прим. ред.) приветствовал оказание Германией содействия в сфере безопасности, недавнее обещание предоставить дополнительную гуманитарную помощь, а также их тесные партнерские отношения в течение данного кризиса", – подчеркивается в заявлении.

Кроме того, Байден и Шольц заявили о намерении продолжать призывать Россию к ответу за ее действия на Украине, передает ТАСС.