Горный забег проведут в Тбилиси 7 мая

6 мая. 8:34

Забег в горах состоится в Тбилиси у озера Лиси 7 мая, его организатором выступает фестиваль Lisi Trail Festival.

Принять участие в мероприятии смогут как опытные бегуны, так и любители или даже новички.

Для участников доступны пять дистанций: "пробная" Fun Run 7 км, Sprint - 10 км, для уже знакомых с набором высот Trail - 20 км, Marathon - 42 км, для желающих испытать свою выносливость Ultra- 62 км.

Старт и финиш для всех - на высохшем озере Цодорети, забеги на 42 км и 62 км стартуют в 06:00 утра, прочие - в 10:00.