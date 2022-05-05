Территорию старого аэропорта Ростова застроят жилыми домами

5 мая. 23:55

Донской губернатор Василий Голубев утвердил распоряжение правительства области о застройке территории старого аэропорта Ростова, которое затронет 367,8 га.

Согласно документу, здесь разрешена малоэтажная, среднеэтажная и высотная жилая застройка. На территории будут строить общежития, объекты культуры и образования, торговые площади, больницы и так далее, передает "АиФ-Ростов".

Ранее власти Ростова склонялись к тому, что при застройке территории старого аэропорта следует избежать возведения высоток, однако в будущем микрорайоне разрешили строить 32-этажные дома.

Комплексное развитие территории разбили на четыре этапа. Первые кварталы будут построены к 2028 году, а через 20 лет на бесхозной земле построят полтора миллиона квадратных метров жилья, 252 тыс кв м школ, 56 тыс кв м детсадов, 700 тыс кв м нежилой недвижимости и 452 тыс кв м иных социальных объектов.