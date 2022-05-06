Почему подорожала армянская валюта

В последние недели драм укрепился на 15% по отношению к доллару, благодаря наплыву российских граждан в Армению, а также решению покупать газ в рублях, а не в долларах.

Eurasianet пишет, что хотя российская спецоперация на Украине негативно отразилась на региональных экономиках, стоимость армянской валюты резко возросла. Привычный уровень в 500 драм за доллар сменился курсом в 518 к одному в середине марта, а уже 4 мая зафиксировался на отметке в 450 за доллар, укрепившись на 15% за прошедшие шесть недель.

Существует несколько версий, объясняющих рост драма. Центральный банк Армении связывает тенденцию с наплывом российских граждан, которые прибыли в страну, "спасаясь от санкций". ”В Армении иностранные гости. Когда они тратят деньги на наших курортах и в наших ресторанах, у нас начинается экспортный рост в рамках платежного баланса страны, - говорит глава банка Мартин Галстян. - Таким образом, у нас наблюдается прогрессивный рост объемов иностранной валюты с точки зрения предложения и спроса, который привел к укреплению драма”. Галстян отметил, что дальнейший курс драма будет зависеть от того, насколько гости останутся в Армении, и какими будут их расходы.

Еще один фактор: Армения недавно начала платить за природный газ из России в рублях, отказавшись от долларовых расчетов, как то было раньше. ”Армения ежемесячно переводила России $40-50 млн только за природный газ. Теперь нам не нужно конвертировать всю эту сумму в доллары”, - говорит экономист Сурен Парсян. Дополнительные доллары, появившиеся на местном рынке привели к снижению спроса на американскую валюту, поддержав тем самым стоимость драма. ”Помимо этого, экономическая активность в Армении снизилась, а вместе с ней и покупательская способность граждан”, - добавил Парсян.

По его словам, Центральный банк вряд ли собирается вмешиваться, усмотрев в текущей ситуации возможность для сдерживания инфляции. В мае совет банка провел встречу и решил не изменять ставку рефинансирования, оставив её на уровне 9,25%. ”Банк мог бы снизить ставку рефинансирования или скупить доллары с рынка, чтобы вернуть курс на прежний уровень. Но он не хочет прибегать к таким мерам, поскольку они приведут к усилению инфляции”, - сообщил экономист.

Базовая инфляция на текущий момент составляет 7,4% по сравнению с 7,7% в 2021 году. Подорожание драма приведет к снижению стоимости импорта, хотя экспортеры при этом могут пострадать. ”С точки зрения инфляции рост стоимости драма - позитивный аспект, поскольку он смягчает ситуацию, - говорит Нарек Карапетян из ереванского аналитического центра ”Амберд”. - Тем не менее его влияние мы ощутим не сразу”.

Глава ЦБ Галстян прогнозирует, что инфляция снизится до 4% в ”среднесрочной перспективе”.