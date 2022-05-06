Китайские инновации: как это работало и что теперь меняется 

С 1980-х годов Китай - самая быстрорастущая экономика мира. Главный фактор о роста - прагматичная система инноваций, которая обеспечивает баланс между государственным управлением и ориентированными на рынок предпринимателями. Сейчас эта система меняется, что может оказать серьезное влияние на глобальный экономический и политический порядок.

The Conversation пишет, что правительство КНР настаивает на улучшении секторов исследований и разработок, умном производстве, реорганизации предприятий и более утонченной цифровой экономике. В то же время напряженные отношения между Китаем и Западом осложняют международное сотрудничество в сфере производства полупроводников и биофармацевтике. Учитывая последствия пандемии коронавируса и масштабных локдаунов в Китае, нынешние события могут привести к разрыву между китайской системой инноваций и остальным миром.

Баланс между государством и рынком

Китайская система инноваций начала складываться во время экономических реформ в конце 1970-х годов. Она снизила влияние государственной собственности и центрального планирования. Было создано рыночное пространство для осуществления новых идей путем проб и ошибок. Правительство создает правила в соответствии с государственными целями и посылает сигналы инвесторам и предпринимателям через собственные инвестиции или посредством политических решений. В рамках такой политики у бизнес-сообщества появляется возможность удовлетворения собственных интересов. Однако уровень свободы ведения бизнеса падает. В прошлом году правительство обрушилось на сектор финансовых технологий и частного обучения, деятельность которых не соответствовала целям государства.

Качество и количество

Китай показывает хорошие результаты во многих областях, касающихся инноваций: выделяются средства на научно-исследовательскую деятельность, публикуются научные и технические материалы, все больше выпускников и патентов в сфере науки, технологии, инженерии и математики, а университеты страны занимают лидирующие места в мире. Однако многие из показателей говорят в первую очередь о количестве, а не качестве:

-У Китая огромное количество научных и технических публикаций, однако страна отстает по количеству цитирований от Америки, что говорит не в пользу влиятельности и оригинальности исследований.

- Были значительно увеличены расходы на научно-исследовательскую деятельность. Однако доля расходов на фундаментальные исследования, особенно предприятиями, гораздо ниже, чем во многих других промышленно развитых странах.

- За последние десятилетия Китай выпустил куда больше специалистов в сфере науки, технологии, инженерии и математики, чем любое другое государство мира, однако стране по-прежнему не хватает высококвалифицированных профессионалов в таких областях как ИИ и полупроводниковая промышленность.

- Китай подал больше всех международных патентных заявок, но их качество с точки зрения научного влияния и потенциальной коммерческой ценности отстает от иностранных конкурентов.

Обеспечение качества наряду с количеством - критически важный аспект для китайских инновационных амбиций. В прошлом главной целью было не отстать от технологий, используемых по всему миру, но теперь Китаю необходимо переключиться на развитие новых и мало изученных технологий. Для этого потребуются большие инвестиции, длительный фундаментальный анализ, а также трансформация исследовательской культуры, чтобы научиться справляться с неудачами.

Развитие умного производства

Китайские компании способны массово производить сложную продукцию с высокой точностью, несравнимой скоростью и стоимостью. Именно поэтому китайские производители привлекают такие высокотехнологичные компании как Apple и Tesla. Следующий шаг - обновление до уровня умной ”промышленности 4.0” основных отраслей, перечисленных в правительственной стратегии ”Сделано в Китае 2025”. К 2020 году Китай построил 11 ”фабрик-маяков” - образцовых предприятий, где используются умные технологии, больше, чем любая другая страна в рамках программы ”международная сеть передовых предприятий” Всемирного экономического форума.

Создание передовой цифровой экономики

Китайские технологические гиганты, в частности, Alibaba, Tencent и Huawei используют машинное обучение и аналитику больших данных для продвижения инноваций в различных сферах, в том числе фармацевтических исследований и автономного управления транспортными средствами. В Китае законодательство в отношении биотехнологий, биоинженерии и биофармацевтики относительно мягкое, что привлекает исследователей и инвесторов, стремящихся работать в ведущих биотехнологических ”кластерах”. Больных в Китае относительно немного, но население страны превышает 1,4 млрд человек, поэтому пациентов более, чем достаточно. На основе крупных баз данных пациентов компании продвигаются в сфере точной медицины, где лечение подбирается на основе генетической информации, а также исходя из условий окружающей среды и образа жизни. Рост влияния китайских технологических компаний привел к вмешательству государства, которое стремится сохранить конкурентоспособность на рынке. Правила вынуждают компании делиться данными и внедрять различные платформы, в частности, мобильные платежи в собственные экосистемы.

Международное сотрудничество - ключ к успеху

Недавний триумф вакцинации во время пандемии COVID-19 - наглядный пример важности международного сотрудничества в области исследований и разработок. Однако всё указывает на то, что подобное сотрудничество между Китаем и Западом под угрозой. Полупроводниковое производство, обеспечивающее чипы и микросхемы, благодаря которым работает вся современная электроника, в настоящее время глобальная отрасль, но существует риск её фрагментации. Создание чипов требует огромных знаний и вложений, и хотя Китай - крупнейший в мире потребитель полупроводников, он в значительный степени зависит от их импорта. Американские санкции, в свою очередь, привели к тому, что многие международные производители микросхем не могут продавать свою продукцию Китаю. Он вкладывает огромные средства, пытаясь обеспечить собственное производство полупроводников. Если Китаю удастся добиться успеха в этой сфере, скорее всего, у китайских чипов будут иные технологические стандарты по сравнению с теми, что используются на данный момент.

Другие стандарты

Расхождение в технических стандартах не кажется большой проблемой, однако из-за него китайские и западные технологические продукты окажутся несовместимыми, что, в свою очередь, может привести к снижению глобальной торговли и инвестиций, в результате чего пострадают потребители. Раскол в стандартах может усилить разрыв между китайскими и западными цифровыми инновациями. Это, в свою очередь, приведет к дальнейшему расхождению в финансовом, торговом и информационном секторах.