Семь станций метро в центре Москвы закроют на День Победы 

5 мая. 23:28

Во время шествия "Бессмертный полк", которое пройдет в Москве 9 мая, будут закрыты семь станций метро, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"В столице 9 мая пройдет традиционная акция "Бессмертный полк". С портретами участников Великой Отечественной войны москвичи пройдут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади", - сказано в сообщении.

В мэрии отметили, что в это время будут закрыты станции метро "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Охотный Ряд", "Площадь Революции" и "Театральная".

Подчеркивается, что шествие начнется 9 мая в 15:00. Сбор участников будет происходить в 12:30. К шествию можно будет присоединиться на выходе из станций метро "Динамо" и "Белорусская".