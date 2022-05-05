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Президенты Турции и Франции обсудили вопросы сотрудничества и Украину

Президенты Турции и Франции обсудили вопросы сотрудничества и Украину

В четверг, 5 мая, президенты Турции и Франции Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Об этом сообщают турецкие СМИ.

В ходе беседы стороны поговорили о региональных вопросах. Особое внимание было уделено последним событиям на Украине.

Эрдоган также обратил внимание на необходимость поддержки переговорного процесса между Россией и Украиной. По его словам, Анкара прилагает все необходимые усилия для урегулирования ситуации на Украине.

Помимо этого, главы государств обсудили развитие двусторонних турецко-французских отношений, передает агентство Anadolu.

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