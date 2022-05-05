В США рассказали о самочувствии Блинкена

5 мая. 22:39

Заразившийся коронавирусом COVID-19 госсекретарь США Энтони Блинкен испытывает слабо выраженные симптомы болезни. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, в настоящее время Блинкен продолжает работу в телефонном формате.

"Он поддерживает телефонную связь и испытывает те же легкие симптомы. Я ожидаю, что в ближайшие пару дней он продолжит общение по телефону с сотрудниками [Госдепа], коллегами по всему миру, членами Конгресса и другими", - цитирует Прайса ТАСС.

Напомним, коронавирус был диагностирован у госсекретаря США Энтони Блинкена в среду. В пресс-службе Госдепа отметили, что перед этим глава внешнеполитического ведомства несколько дней не виделся с президентом Джо Байденом.