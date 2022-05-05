СМИ: теракт в Израиле, погибли трое

5 мая. 22:20

Трое израильтян убиты в городе Элад, еще несколько человек получили ранения.

По данным радиостанции Kan, ранены четыре человека. Нападение было совершено с использованием огнестрельного оружия и топора.

При этом 13-й канал израильского телевидения сообщает, что три человека убиты и двое серьезно ранены, а нападавший убит.

"Теракт в День независимости: трое человек убиты и двое тяжело ранены в Эладе. Двое подозреваемых, вооруженных топором и огнестрельным оружием, прибыли на площадь Ибн Гвироль в городе, а затем в парк Амфи. В результате погибли три человека, еще четверо получили ранения: двое в тяжелом состоянии, один в состоянии средней тяжести и еще один человек получил легкие ранения", - передает СМИ.

Служба скорой помощи сообщила о минимум четверых раненых. Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

Число нападавших уточняется, их ищут. Власти просят жителей города оставаться в своих домах.