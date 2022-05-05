Эстония закрыла диппредставительства в Санкт-Петербурге и Пскове

5 мая. 23:16

В четверг в Санкт-Петербурге и Пскове прекратили работу дипломатические представительства Эстонии, визовые центры продолжают работать.

"Генеральное консульство Эстонии в Санкт-Петербурге и представительство в Пскове закрылись 5 мая", - сообщает МИД страны.

В ведомстве уточнили, что визовые центры в Санкт-Петербурге и Пскове продолжат работу, документы на визу можно будет подавать на прежних условиях.

"Граждане Эстонии могут обращаться за консульскими услугами или помощью в посольство в Москве. За консульской помощью можно также обращаться в загранпредставительство другого государства - члена ЕС в Санкт-Петербурге", - добавили в МИД Эстонии.

МИД России 21 апреля сообщил, что на основе принципа взаимности отзывает согласие на работу генеральных консульств Латвии, Эстонии, Литвы в Санкт-Петербурге и представительств в Пскове.