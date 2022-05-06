Цены на американский газ растут по мере того, как Европа отказывается от российского

Длительная эпоха дешевого сланцевого газа в экономике США, по всей видимости, завершается: цены бьют десятилетние рекорды, а Европа и Азия готовы платить больше за американские поставки.

Financial Times пишет, что в среду стоимость бенчмарка природного газа с Henry Hub составила $8,415 за миллион британских тепловых единиц, что более чем в два раза выше стоимости, зафиксированной в начале года и гораздо выше средних $3 в последние 10 лет. Постоянный источник спроса - заводы по сжижению газа на экспорт. Прибрежные предприятия, критические важные для Европы, пытающейся отказаться от российских поставок в связи со спецоперацией на Украине, работают на максимальных мощностях.

Производители сланцевого газа, чей безудержный рост в 2010-х привел к снижению цен и способствовал осуществлению американских проектов по экспорту СПГ, не спешат наращивать добычу, несмотря на рыночный скачок. Сначала марта спрос СПГ-заводов составлял более 348 млн кубометров газа в день (около 127 млрд кубометров в год), что на 17% больше, чем в прошлом году. По данным Refinitiv, почти столько же потребляли американские домохозяйства.

В этом году ожидается увеличение поставок, поскольку компания Cheniere Energy расширяет экспортный завод в Луизиане, а ее конкурент Venture Global открывает свой. Управление энергетической информации прогнозирует, что экспорт СПГ, начатый в Мексиканском заливе в 2016 году, увеличится на 25% в период 2021-2022 годов.

Газ в США намного дешевле, чем в Европе, где на этой неделе цены составили почти $37 за миллион БТЕ, и в Азии, которая платит $23,5. Разница создает стимул для введения в эксплуатацию еще больше экспортных заводов.

На этой неделе американские энергетические и инфраструктурные компании NextDecade и Energy Transfer объявили о заключении долгосрочных контрактов на продажу газа для двух проектов в Техасе и Луизиане. США и ЕС недавно подписали соглашение, по которому США будут экспортировать 50 млрд кубометров газа в год до 2030 года, что почти на 50% больше нынешних объемов американских поставок в Европу.

Потребность в СПГ увеличивается на фоне восстановления потребления электроэнергии, в связи с чем внутренний спрос на газ растет. В сочетании с медленным производственным ростом на сланцевых месторождениях, американские запасы газа оказались на самом низком сезонном уровне за последние три года и гораздо ниже пятилетнего среднего показателя. ”В хранилищах мало газа, а экспорт высок из-за Украины. Поэтому и цены растут, - говорит Эндрю Гиллик, стратег по энергетике из консультационной компании Enverus. - Все очень просто”.

Потребители в США оказались в стесненном положении

”Для СПГ цена на Henry Hub должна составлять $3,5 за миллион БТЕ”, - говорит Пол Чичио, президент торговой группы Промышленных потребителей энергии Америки, которая уже давно критикует американский экспорт СПГ. По словам Чичио, некоторые члены группы пытались расширить производство, но не смогли из-за более высоких цен на газ. Производители удобрений, бумаги, цемента и стекла оказались наиболее уязвимыми.

Несколько политиков-демократов призывают к пересмотру международных продаж американского газа, который поставляется в виде СПГ на танкерах и по трубопроводам в Мексику и Канаду. В феврале группа сенаторов обратилась к министру энергетики Дженнифер Грэнхолм с просьбой ”немедленно предпринять действия по ограничению экспорта американского природного газа”: ”Мы понимаем, что есть определенные геополитические факторы, а также потребности глобальных и региональных рынков. Однако министерство должно также учитывать потенциальный рост стоимости ресурса для американских семей из-за высоких экспортных объемов”.

По мнению аналитиков, пока азиатские и европейские цены остаются высокими, главные покупатели газа в Америке будут пользоваться конкурентными преимуществами. ”Для промышленных потребителей США по-прежнему лучше, чем весь остальной мир”, - считает Питер Розенталь, глава отдела американской энергетики в консалтинговой компании Energy Aspects.

В среду компания Cheniere сообщила о росте прибыли в первом квартале года по результатам экспорта рекордного количества грузов, 75% из которых было отправлено в Европу. Крупнейший СПГ-экспортер в США также поднял прогнозы годовой прибыли почти на 20%.

Рост цен на американский газ - хорошая новость для сланцевых производителей. Компания Chesapeake Energy, объявившая себя банкротом в середине 2020 года, в среду сообщила о рекордных квартальных доходах. На прошлой неделе крупнейший американский производитель EQT увеличил прогноз по свободному денежному потоку на год на 50%, ”учитывая позитивный фундаментальный фон, поддерживающий цены на газ”.

Тем не менее сланцевые производители не спешат увеличивать производство, несмотря на более высокие цены на сырье. ”Производители не реагируют на ситуацию, поскольку все сосредоточены на дисциплине капитала”, - говорит Розенталь. Он напомнил, что ”последствия COVID-19” по-прежнему сказываются на нехватке рабочей силы, а отключения электроэнергии в конце зимы в Северной Дакоте, в частности, сдерживают бурильщиков.

По данным исследования компании Rystad Energy, в этом году у производителей, представленных на бирже, свободный денежный поток (доход, остающийся после вычета всех расходов и финансовых операций) увеличится на 70% до рекордных $830 млрд. При этом их капитальные расходы вырастут всего на 11% до $286 млрд.

В этом году сумма реинвестированных денежных средств, полученных сланцевыми компаниями от операций, составит всего 26% по сравнению с 70% в предыдущие годы. По мнению аналитиков, рост расходов - еще один фактор, сдерживающий рост производства. ”Поскольку расходы растут, как и инфляция, маржа не будет колоссальной, - говорит Гиллик из компании Enverus. - Хоть Европе и нужен газ, увеличить его производство не так-то просто”.