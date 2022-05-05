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США ищут возможности отказаться от российского урана

США ищут возможности отказаться от российского урана

США на фоне ситуации на Украине ищут пути отказа от закупок урана в России. Такое заявление сделала на слушаниях в сенате министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.

По ее словам, для этого в рамках Минэнерго была создана команда для разработки урановой стратегии.

"Мы хотим быть уверены, что в состоянии обеспечить гражданские ядерные объекты как HALEU (топливом повышенного обогащения), так и низкообогащенным ураном", - цитирует Грэнхолм РИА Новости.

Напомним, в начале марта 2022 года США ввели запрет на импорт российской нефти, газа и других энергоносителей.
 

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