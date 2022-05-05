Жители Краснодара могут одобрить строительство нового колеса обозрения

5 мая. 21:47

В Юбилейном микрорайоне Краснодара могут построить колесо обозрения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара, добавив, что для этого потребуется согласие местных жителей.

Построить новый аттракцион планируется уже в 2023 году. Как отметил начальник управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Артем Анацкий, его высота составит 50 м, а время полного оборота - около 15 минут. С колеса будет открываться панорамный вид на реку Кубань, микрорайон и город.



Площадь аттракциона составит 1,5 тыс кв м, у него будет 176 посадочных мест и 22 кабины, пропускная способность составит 825 человек в час, а срок эксплуатации колеса - около 80 лет.

В ближайшее время администрация Западного внутригородского округа обещает проведет встречу с жителями микрорайона, на которой обсудит все этапы строительства новой достопримечательности, передает портал Юга.ру.