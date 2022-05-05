На Ставрополье наращивают производство минеральной воды

5 мая. 22:12

В Ставропольском крае, несмотря на санкции, производители минеральной воды модернизируют производство и ищут новые рынки сбыта.

"Благодаря проводимому техперевооружению предприятия по итогам года нарастят объемы производства - такую динамику мы наблюдаем ежегодно. Минеральной водой из Кавказских Минеральных Вод мы обеспечиваем не только Ставропольский край и страну", - рассказал "Интерфаксу" председатель комитета региона по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.

Он добавил, что розлив минеральных вод на территории Кавминвод осуществляют 34 предприятия. "Ежегодно они разливают более 5,5 млрд бутылок высококачественной минеральной воды. Приблизительно каждая десятая бутылка минеральной воды в России - из источников Ставрополья", - указал Полюбин.

По итогам 2021 года объем розлива минеральных вод в регионе вырос на 4,4%, минералка из Ставропольского края экспортируется в 25 стран, в прошлом году за границу было отправлено 68,5 тыс т, что на 25% больше, чем в 2020 году.

"Российский потребитель всегда был и остается для нас приоритетным. И если того потребуют обстоятельства, со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы увеличить объемы поставок минеральной воды на внутренний рынок", - сообщил гендиректор производителя минводы "Ессентуки N4" и "Ессентуки N17" ООО "Холдинг Аква" Святослав Вильк.