ЕС будет просить ЕК изменить шестой пакет санкций против России

5 мая. 21:43

Ряд стран Евросоюза считают, что необходимо внести изменения в подготовленный Еврокомиссией проект шестого пакета санкций против России, передает в четверг агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.

В Германии предлагают ужесточить меры в отношении Сбербанка, а также ограничить сотрудничество с Россией в сфере мирного атома. Кроме того, Нидерланды и Германия просят исчерпывающего обоснования для запрета российских каналов "Россия 24", "РТР Планета" и "ТВ-Центр", чтобы Евросоюз нельзя было упрекнуть в ограничении свободы слова.

Остро стоит вопрос по эмбарго на нефть. Венгрия и Словакия, получающие право на импорт российской нефти в течение 20 месяцев, вместо шести, как другие страны ЕС, считают предложенные им исключения недостаточными. При этом Чехия и Болгария просят для себя таких же исключений. Также опасения по эмбарго на нефть есть у Кипра, Греции, Мальты, в этих странах считают, что в результате пострадают их судоходные компании.

"Ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные комиссией. Санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены во всех странах-членах", - говорится в письме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, направленном им в четверг главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, пишет газета Financial Times.

Орбан подчеркнул, что ЕК не должна упорствовать в вопросе введения эмбарго на российскую нефть, иначе ей "придется нести полную ответственность за исторический провал в процессе евроинтеграции".

В пятницу, 6 мая, состоится встреча постоянных представителей стран-членов Европейского союза, на котором будет обсуждаться шестой пакет санкций в отношении России.