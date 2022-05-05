В Новороссийске начинается шторм

5 мая. 21:21

В ближайшие часы на Новороссийск обрушится норд-ост, объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики сообщают об усилении ветра в четверг вечером. Ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с, с порывами до 24 м/с. В пятницу ветер на курорте усилится, порывы достигнут 29 м/с. Высота волн на море в пятницу будет достигать 2,5 м.

Ранее сообщалось, что потепления на Кубани не стоит ждать до конца недели, погода стоит дождливая и ветреная.

На участке от Анапы до Магри в пятницу возможны шквалы до 24 м/с, предупреждают синоптики.